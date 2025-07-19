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Работы народного артиста РСФСР Василия Ливанова считаются эталоном мастерства — Путин

12:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил киноактера, режиссера, сценариста, писателя, народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летним юбилеем, отметив его работы как эталон мастерства.

«Уважаемый Василий Борисович! Примите теплые поздравления с 90-летним юбилеем. Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что яркая творческая судьба Ливанова, а также преданность избранному делу и своему призванию вызывают искреннее, глубокое уважение.

Путин пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем в 40 фильмах, среди них — «Коллеги» по повести Василия Аксенова (1962), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).

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