14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских войск за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 195 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 155 военнослужащих, «Запад» — более 230 военнослужащих, «Юг» — до 125, «Центр» — более 450, «Восток» — до 190, «Днепр» — более 45 военнослужащих.