ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 195 военнослужащих
14:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских войск за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 195 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 155 военнослужащих, «Запад» — более 230 военнослужащих, «Юг» — до 125, «Центр» — более 450, «Восток» — до 190, «Днепр» — более 45 военнослужащих.
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