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НОВОСТИ

Украина получила от Австралии танки Abrams

19:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила от Австралии первую партию танков M1A1 Abrams. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении ВСУ», — написал он.

По словам Шмыгаля, оставшиеся машины поступят «в ближайшие месяцы». «Это весомое усиление стало частью пакета помощи стоимостью 245 млн долларов, который входит в общую сумму в 1,5 млрд долларов, предоставленной Австралией с начала конфликта», — отметил министр.

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