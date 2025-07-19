Украина получила от Австралии танки Abrams
19:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получила от Австралии первую партию танков M1A1 Abrams. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
«Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении ВСУ», — написал он.
По словам Шмыгаля, оставшиеся машины поступят «в ближайшие месяцы». «Это весомое усиление стало частью пакета помощи стоимостью 245 млн долларов, который входит в общую сумму в 1,5 млрд долларов, предоставленной Австралией с начала конфликта», — отметил министр.
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