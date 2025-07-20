Оказалось, что сказать о разрыве контрактов правительство США с Маском легче, чем сделать - WSJ

09:00 Источник: Интерфакс

После разногласий между президентом Дональдом Трампом и владельцем SpaceX Илоном Маском в администрации обсуждалась возможность расторжения контрактов с компанией, но большинство из них оказались жизненно важными для страны, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Разногласия между президентом и миллиардером-основателем ракетостроительной компании поставили под угрозу многомиллиардные соглашения компании с правительством США. Но оказалось, что сказать о разрыве с Илоном Маском легче, чем сделать", - пишет издание.

Оно отмечает, что, проверка контрактов преследовала цель "выявления потенциальных потерь стоимостью в миллиарды долларов". В результате, как заявили источники, был сделан вывод, что нельзя отменить большинство из этих контрактов, поскольку "они имеют решающее значение для министерства обороны и НАСА".