0
0
63
НОВОСТИ

Оказалось, что сказать о разрыве контрактов правительство США с Маском легче, чем сделать - WSJ

09:00 20.07.2025 Источник: Интерфакс

После разногласий между президентом Дональдом Трампом и владельцем SpaceX Илоном Маском в администрации обсуждалась возможность расторжения контрактов с компанией, но большинство из них оказались жизненно важными для страны, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Разногласия между президентом и миллиардером-основателем ракетостроительной компании поставили под угрозу многомиллиардные соглашения компании с правительством США. Но оказалось, что сказать о разрыве с Илоном Маском легче, чем сделать", - пишет издание.

Оно отмечает, что, проверка контрактов преследовала цель "выявления потенциальных потерь стоимостью в миллиарды долларов". В результате, как заявили источники, был сделан вывод, что нельзя отменить большинство из этих контрактов, поскольку "они имеют решающее значение для министерства обороны и НАСА".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11241
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11614
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10927
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11264
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11219
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11212
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11096
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11253
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11123
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10984

Возврат к списку