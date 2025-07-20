Более сотни поездов следуют с задержками из-за повреждения 19 июля контактной сети в Ростовской области - РЖД

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

132 поезда следуют с задержками до 15 часов из-за повреждения 19 июля контактной сети после падения обломков БПЛА в Ростовской области, сообщили в РЖД.

«В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и „Гранд сервис экспресс“). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью», — говорится в сообщении. При этом 37 поездов уже прибыли в конечные пункты.