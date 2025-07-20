На Каспии пройдут совместные морские учения России и Ирана

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные морские учения России и Ирана в Каспийском море CASAREX 2025 начнутся 21 июля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, в учениях примут участие военно-морские силы двух стран, а также сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Отмечается, что военные маневры будут продолжаться три дня.

Целью учений является повышение безопасности и охраны морских пространств, а также укрепление взаимодействия военно-морских сил двух стран, говорится в сообщении иранского агентства.