На Каспии пройдут совместные морские учения России и Ирана
11:30 20.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные морские учения России и Ирана в Каспийском море CASAREX 2025 начнутся 21 июля. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, в учениях примут участие военно-морские силы двух стран, а также сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Отмечается, что военные маневры будут продолжаться три дня.
Целью учений является повышение безопасности и охраны морских пространств, а также укрепление взаимодействия военно-морских сил двух стран, говорится в сообщении иранского агентства.
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