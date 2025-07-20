NYT рассказала о причинах ослабления экономического давления Вашингтона на Пекин
14:51 20.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп своим разрешением на продажу чипов H20 без специальной лицензии пытается добиться расположения Китая и получить приглашение на личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным одного из собеседников издания, министр торговли США Говард Латник начал отбор чиновников для официальной делегации, которые могут полететь вместе с Трампом на прямые переговоры с Си Цзиньпином. Другой причиной ослабления экономического давления со стороны Вашингтона на Пекин, по мнению газеты, стал эффективный ответ Китая на торговые барьеры со стороны США. Китайское ограничение на поставки редкоземельных металлов, медицинских приборов и электроники ударило по американским производителям, в частности по компании Ford. После этого администрация Трампа «осознала опасность такого подхода» и теперь пытается «завоевать расположение» китайской стороны.
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