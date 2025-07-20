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Вашингтон не предоставит ЕС отсрочку введения с 1 августа пошлин в 30%, если соглашение не будет достигнуто - Минторг США

18:40 20.07.2025 Источник: Интерфакс

Власти США не планируют предоставлять ЕС новый дедлайн для заключения соглашения по спорным торговым вопросам, заявил в воскресенье американский министр торговли Говард Латник.

"Это окончательный дедлайн", - сказал он в эфире телеканала CBS, говоря о 1 августа. В этот день, как сообщалось, Вашингтон намерен ввести пошлины в 30% в отношении товаров из ЕС, если к тому времени стороны не согласуют торговое соглашение.

При этом Латник подчеркнул, что и после введения таких пошлин переговорный процесс с ЕС, при желании, можно будет продолжить.

"Мы можем поговорить и после этой даты. Но при этом они уже будут платить пошлины", - сказал министр.

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