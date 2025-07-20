С полудня воскресенья, 20 июля, над регионами России сбито 37 украинских БПЛА, пять из которых летели к Москве – МО РФ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО с 12:00 до 17:40 мск над российскими регионами уничтожили 37 украинских беспилотников, в том числе 5 летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«20 июля в период с 12:00 до 17:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Смоленской области, 8 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Тульской области и 2 БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.