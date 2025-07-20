С полудня воскресенья, 20 июля, над регионами России сбито 37 украинских БПЛА, пять из которых летели к Москве – МО РФ
18:50 20.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО с 12:00 до 17:40 мск над российскими регионами уничтожили 37 украинских беспилотников, в том числе 5 летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«20 июля в период с 12:00 до 17:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Смоленской области, 8 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Тульской области и 2 БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:17 20.07.2025
- Британские консерваторы потребовала расследования в отношении советника премьера Стармера
- 18:40 20.07.2025
- Вашингтон не предоставит ЕС отсрочку введения с 1 августа пошлин в 30%, если соглашение не будет достигнуто - Минторг США
- 14:51 20.07.2025
- NYT рассказала о причинах ослабления экономического давления Вашингтона на Пекин
- 11:30 20.07.2025
- На Каспии пройдут совместные морские учения России и Ирана
- 10:40 20.07.2025
- В 115 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,6
- 10:20 20.07.2025
- Более сотни поездов следуют с задержками из-за повреждения 19 июля контактной сети в Ростовской области - РЖД
- 09:10 20.07.2025
- Человекоподобные роботы-спасатели ростом в три метра могут вскоре появиться в Японии
- 09:00 20.07.2025
- Оказалось, что сказать о разрыве контрактов правительство США с Маском легче, чем сделать - WSJ
- 21:00 19.07.2025
- Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе — Зеленский
- 20:30 19.07.2025
- Российских туристов на перевернувшемся судне во Вьетнаме, предварительно, не было — АТОР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать