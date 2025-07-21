Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА над регионами России
09:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА, из них 23 — над Московским регионом, 15 из которых летели на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи, в период с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА — над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, 10 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.
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