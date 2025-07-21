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Трамп проиграл 75% федеральных дел, в которых оспариваются его указы — WT

13:20 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральные суды США в 75% случаев выносили решения в пользу противников указов американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Times (WT).

Хозяин Белого дома сумел, по свидетельству издания, «укротить Конгресс США, в значительной степени усмирил бюрократию в стремлении реализовать свою энергичную программу, однако федеральные судьи решили ему не уступать».

За шесть месяцев пребывания у власти администрация во главе с Трампом столкнулась как минимум с 500 исками, оспаривающими действия президента, или почти с четырьмя ежедневно. И в трех четвертях случаях судьи выносили, по данным WT, решения против позиции американского лидера. Значительная часть из них была связана с рассмотрением дел иностранных студентов из-за нарушений в их документах, затрагивающих иммиграционное и криминальное прошлое.

«Судебное сопротивление» выходит за рамки партийной принадлежности, и только судьи, назначенные Трампом, выносят вердикты в пользу президента — в почти 70% случаях, выявила WT.

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