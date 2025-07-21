ВС РФ уничтожили 3 пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 ВСУ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — сказали в ведомстве.