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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл вручил главе Татарстана орден Славы и чести I степени

14:32 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести I степени. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Это один из самых редко присуждаемых орденов РПЦ», — говорится в сообщении.

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