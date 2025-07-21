Патриарх Кирилл вручил главе Татарстана орден Славы и чести I степени

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести I степени. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Это один из самых редко присуждаемых орденов РПЦ», — говорится в сообщении.