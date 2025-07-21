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РФ хочет уважения к русским в Азербайджане — Песков

13:32 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопослушные азербайджанцы пользуются в России уважением, и Москва считает очень важным, чтобы русских уважали в Азербайджане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что «те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону».

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