РФ хочет уважения к русским в Азербайджане — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопослушные азербайджанцы пользуются в России уважением, и Москва считает очень важным, чтобы русских уважали в Азербайджане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что «те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону».