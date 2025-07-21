Потери ВСУ за сутки составили около 1 260 военнослужащих в зоне СВО — Минобороны РФ
15:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 260 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 человек, от действий группировок «Запад» — более 230, «Юг» — до 140, «Центр» — до 425, на направлении «Восток» — до 215 и «Днепр» — до 60 военнослужащих соответственно.
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