Открыта регистрация на III Киберспортивный турнир Сбера

14:52

В III Киберспортивном турнире Сбера, который пройдёт при поддержке Федерации компьютерного спорта России (ФКС России), вновь разыграют путевку на Открытые киберспортивные игры Сбера и общий призовой фонд в размере 9,9 млн рублей.

Впервые мероприятие объединит две популярные дисциплины: Dota 2 и Counter Strike 2 — и пройдёт в двух форматах: 5x5 и 1x1. Специально для матчей 1x1 по Counter Strike 2 было создано уникальное игровое пространство (кастомная карта).

Зарегистрироваться на турнир могут как команды, так и индивидуальные игроки. Отборочные этапы пройдут со 2 по 10 августа включительно, групповой — 16 августа, плей-офф — 17 августа и финал — 30 августа. Все этапы турнира в прямом эфире покажут на сайте турнира и в соцсетях ФКС. Групповой этап, плей-офф и финал покажут на своих каналах стримеры, которые поддерживают состязание: Gaechkatm, Morphe_ya, Dmitry_Lixxx и PCH3LK1N.

Победители соревнований получат мощные игровые компьютеры, геймерские кресла, денежные призы и тренировки с тренерами: Павлом 9pasha Хвастуновым и Анатолием liTTle Яшиным. А ещё смогут принять участие в Открытых киберспортивных играх Сбера осенью 2025 года. Команду-победителя по дисциплине Dota 2 также ожидает специальный буткемп в СберУниверситете.

Среди всех участников турнира разыграют 240 скинов Counter Strike 2 и 240 аркан Dota 2. Специально к соревнованиям Сбер выпустит молодёжную СберКарту и платёжные стикеры в лимитированном дизайне: коллекция будет стилизована под кастомные геймерские гаджеты и технику.

Турнир Сбера пользуется большой популярностью среди геймеров. В 2023-2024 годах в нём приняли участие 8 тыс. человек.

«В России 11,5 млн геймеров-киберспортсменов. Популярность этого направления растёт, и многие из них видят своё будущее в киберспорте. Мы поддерживаем наших клиентов в стремлении совершенствовать такие навыки и в этом году стали титульным партнёром всех игр Федерации компьютерного спорта. Участие крупных компаний даёт начинающим спортсменам возможность попробовать свои силы в киберспорте на профессиональном уровне. И наш турнир — первый шаг на пути от любителя до профи», – прокомментировал Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Турнир от Сбера — важный этап в моей карьере. Мы с командой не просто выиграли, но и получили ценный опыт. Тренировки с Егором JotM помогли с ментальным настроем, буткемп дал перезагрузку, а призовой фонд и новый ПК стали приятным бонусом. Жду нового сезона с ещё большим настроем», – рассказал Илья "rare gods" Трясцин, игрок команды Сбера ChristoFire в сезоне 2024 года.