Французские компании начнут производить дроны на Украине - Зеленский
17:12 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро сообщил, что французские компании готовы производить дроны на территории Украины.
«Провел встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. <…> Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, также обсуждалась потребность украинской стороны в системах ПВО.
Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что крупный французский автопроизводитель займется производством беспилотников на Украине, не раскрыв название компании. Позднее радиостанция France Info сообщила, что речь идет о Renault, однако представитель компании тогда заявил, что решение пока не принято.
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