ПВО за ночь сбила 35 украинских БПЛА над регионами России
09:00 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 35 украинских БПЛА, из них три — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Ростовской области, 6 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Самарской области, 3 — над территорией Московского региона, 3 — над территорией Тульской области, 2 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Курской области и 1 — над акваторией Черного моря», — сообщили там.
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