Иран продолжает работу над своей ракетной программой — глава МИД

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетная программа Ирана находится на должном уровне, Тегеран продолжает работу по ее развитию. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Я полагаю, что мы находимся в хорошей форме, — сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о состоянии национальной ракетной программы. — Наши ракеты являются самым надежным средством обороны, так что мы продолжаем работы над своей ракетной программой».