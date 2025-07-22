Пенсии работающих пенсионеров за год выросли на 3,4 тыс. рублей — Соцфонд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер пенсии в номинальном выражении, назначенной пенсионерам, состоящим на учете в системе Социального фонда России, в июне 2025 года составил 23 454 рубля. Пенсии работающих пенсионеров растут быстрее, чем пенсии неработающих, свидетельствуют данные фонда, которые изучил ТАСС.

На 1 июня 2024 года показатель составлял 20 962 рубля, таким образом, за год пенсии увеличились почти на 2,5 тыс. рублей. В частности, пенсии работающих пенсионеров за год выросли на 3,4 тыс. рублей (в июне 2024 года — 17 705 руб., в июне 2025 года — 21 114 руб.), а неработающих — на 2,2 тыс. рублей (в июне 2024 года — 21 734 руб., в июне 2025 года — 24 005 руб.).

Кроме того, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда, по данным на 1 июня 2025 года составила 40 млн 856 тыс. человек, тогда как в апреле она составляла 40 млн 922 тыс. Если сравнивать год к году, то показатель сократился на 177 тыс. (в июне 2024 года численность пенсионеров составляла 41 млн 033 тыс.). При этом число работающих пенсионеров сократилось за год на 82 тыс. человек (в июне 2024 года — 7 млн 864 тыс., в июне 2025 года — 7 млн 782 тыс.), а число неработающих — на 94 тыс. человек (в июне 2024 года — 33 млн 168 тыс., в июне 2025 года — 33 млн 074 тыс.).