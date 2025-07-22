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В России удалось остановить темпы роста числа киберпреступлений — Генпрокуратура

10:20 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста числа киберпреступлений, которые в минувшем году достигли максимального показателя — 40% среди всех преступлений — в этом году удалось остановить. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики за первое полугодие, которую привели в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос ТАСС.

«[В первом полугодии 2025 года] на деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации (киберпреступления — прим. ТАСС) приходится почти 40% регистрируемых преступлений, а их массив увеличился на 0,7% (371,4 тыс.)», — сообщили в Генпрокуратуре. Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года число киберпреступлений выросло на 15,8%, за весь 2024 год — на 13% (до 765 тысяч). А всего за последние 7 лет число ИТ-преступлений в России увеличилось в 7,5 раза.

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