10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа латиноамериканских наемников сбежала из села Александроград в ДНР спустя сутки с момента их переброски на линию фронта. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, причиной бегства стали точные удары авиабомб по украинским позициям. В силовых структурах подчеркнули, что убегающих иностранных наемников также атаковали российские FPV-дроны.

21 июня сообщалось о переброске группы латиноамериканских наемников в село Александроград в ДНР.