Россия является одним из лидеров по экспорту зерна — Мишустин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия входит в число глобальных лидеров по производству и экспорту зерновых культур. Она не только обеспечивает свои потребности, но и помогает укреплять продовольственную безопасность в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию экспорта зерна.

«Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым — вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка», — сказал он.

Мишустин напомнил, что в прошлом году отечественные аграрии собрали хороший урожай — почти 130 млн тонн зерновых и зернобобовых. «Полностью закрыли внутренние потребности. Что дало возможность направить рекордные объемы для продажи в другие государства», — указал он.