Автобус с 33 российскими туристами попал в ДТП в Турции
11:00 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автобус с 33 российскими организованными туристами попал в ДТП в районе Сиде в Турции, они не получили серьезных травм. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.
«В районе Сиде (Турция, провинция Анталья) сегодня, 22 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с организованными туристами из России. Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России. По данным АТОР, в результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет», — говорится в сообщении.
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