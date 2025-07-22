ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР
13:20 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска за сутки освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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