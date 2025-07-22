ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за сутки освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.