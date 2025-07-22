Польша попросила своих граждан покинуть РФ — МИД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Польши рекомендовал гражданам республики покинуть территорию РФ.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — говорится в заявлении на сайте польского МИД. Кроме того, дипведомство предупредило поляков с паспортами РФ о том, что в России они рассматриваются как российские граждане со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

18 июля МИД Польши призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие Варшавы в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.