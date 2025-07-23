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В Нижегородской области задержан агент СБУ, оборудовавший тайник с частями БПЛА

12:00 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), оборудовавшего тайник с составными частями БПЛА и взрывчаткой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Нижегородской области пресечена деятельность агента Службы безопасности Украины, причастного к государственной измене и незаконному приобретению взрывных устройств и взрывчатых веществ, — сообщили в ЦОС. — В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность».

«Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием», — отметили в ФСБ.

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