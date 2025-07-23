В Нижегородской области задержан агент СБУ, оборудовавший тайник с частями БПЛА
12:00 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), оборудовавшего тайник с составными частями БПЛА и взрывчаткой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Нижегородской области пресечена деятельность агента Службы безопасности Украины, причастного к государственной измене и незаконному приобретению взрывных устройств и взрывчатых веществ, — сообщили в ЦОС. — В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность».
«Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием», — отметили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 12:05 23.07.2025
- Надо развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные — Джабаров
- 11:33 23.07.2025
- Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
- 11:20 23.07.2025
- Премьер Японии опроверг сообщения СМИ о планах своей скорой отставки
- 11:05 23.07.2025
- ФСБ предотвратила теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани
- 11:00 23.07.2025
- Саммит ЕС и КНР станет полным провалом — Politico
- 10:32 23.07.2025
- Греция представила самый жесткий в ЕС закон о нелегальной эмиграции — Politico
- 10:20 23.07.2025
- ВСУ в Херсонской области намеренно селятся рядом с гражданскими — подполье
- 10:05 23.07.2025
- На большей части территории РФ температура ниже нормы — Вильфанд
- 10:00 23.07.2025
- Киев вряд ли потратил на закупку оружия все переданные ему США на это деньги — Трамп
- 09:32 23.07.2025
- ВМФ России приступил к проведению оперативных учений «Июльский шторм»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать