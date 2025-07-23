Надо развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные — Джабаров
12:05 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные мессенджеры не стоит запрещать в России, лучше совершенствовать отечественные — и тогда люди на них перейдут. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».
«Мне кажется, не надо вести речь о запрете, потому что если человеку что-то запрещают, то он будет искать пути обхода этих запретов. Лучше делать наши мессенджеры, тот же Max, который сейчас мы вводим, более удобными. И тогда, я вас уверяю, большая часть пользователей, допустим, WhatsApp захочет перейти на наш носитель, на наш мессенджер», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:00 23.07.2025
- В Нижегородской области задержан агент СБУ, оборудовавший тайник с частями БПЛА
- 11:33 23.07.2025
- Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
- 11:20 23.07.2025
- Премьер Японии опроверг сообщения СМИ о планах своей скорой отставки
- 11:05 23.07.2025
- ФСБ предотвратила теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани
- 11:00 23.07.2025
- Саммит ЕС и КНР станет полным провалом — Politico
- 10:32 23.07.2025
- Греция представила самый жесткий в ЕС закон о нелегальной эмиграции — Politico
- 10:20 23.07.2025
- ВСУ в Херсонской области намеренно селятся рядом с гражданскими — подполье
- 10:05 23.07.2025
- На большей части территории РФ температура ниже нормы — Вильфанд
- 10:00 23.07.2025
- Киев вряд ли потратил на закупку оружия все переданные ему США на это деньги — Трамп
- 09:32 23.07.2025
- ВМФ России приступил к проведению оперативных учений «Июльский шторм»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать