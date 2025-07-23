0
0
10
НОВОСТИ

Надо развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные — Джабаров

12:05 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные мессенджеры не стоит запрещать в России, лучше совершенствовать отечественные — и тогда люди на них перейдут. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Мне кажется, не надо вести речь о запрете, потому что если человеку что-то запрещают, то он будет искать пути обхода этих запретов. Лучше делать наши мессенджеры, тот же Max, который сейчас мы вводим, более удобными. И тогда, я вас уверяю, большая часть пользователей, допустим, WhatsApp захочет перейти на наш носитель, на наш мессенджер», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 23.07.2025
В Нижегородской области задержан агент СБУ, оборудовавший тайник с частями БПЛА
0
39
11:33 23.07.2025
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
0
119
11:20 23.07.2025
Премьер Японии опроверг сообщения СМИ о планах своей скорой отставки
0
131
11:05 23.07.2025
ФСБ предотвратила теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани
0
133
11:00 23.07.2025
Саммит ЕС и КНР станет полным провалом — Politico
0
163
10:32 23.07.2025
Греция представила самый жесткий в ЕС закон о нелегальной эмиграции — Politico
0
226
10:20 23.07.2025
ВСУ в Херсонской области намеренно селятся рядом с гражданскими — подполье
0
216
10:05 23.07.2025
На большей части территории РФ температура ниже нормы — Вильфанд
0
232
10:00 23.07.2025
Киев вряд ли потратил на закупку оружия все переданные ему США на это деньги — Трамп
0
230
09:32 23.07.2025
ВМФ России приступил к проведению оперативных учений «Июльский шторм»
0
280

Возврат к списку