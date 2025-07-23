Надо развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные — Джабаров

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные мессенджеры не стоит запрещать в России, лучше совершенствовать отечественные — и тогда люди на них перейдут. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Мне кажется, не надо вести речь о запрете, потому что если человеку что-то запрещают, то он будет искать пути обхода этих запретов. Лучше делать наши мессенджеры, тот же Max, который сейчас мы вводим, более удобными. И тогда, я вас уверяю, большая часть пользователей, допустим, WhatsApp захочет перейти на наш носитель, на наш мессенджер», — сказал он.