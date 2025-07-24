Силы ПВО за ночь сбили 39 БПЛА над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря и 7 — над территорией Краснодарского края», — сообщили там.