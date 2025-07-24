0
0
98
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 39 БПЛА над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем

09:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря и 7 — над территорией Краснодарского края», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 24.07.2025
Многие страны ЕС препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине — Сийярто
0
14
09:20 24.07.2025
Пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Амурской области, на борту 46 человек
0
56
09:10 24.07.2025
В аэропорту Горно-Алтайск открыли международный терминал
0
39
09:05 24.07.2025
Армия Камбоджи ответила контратакой на вторжение тайских войск — СМИ
0
99
23:00 23.07.2025
Очередной обмен военнопленными проведен между Россией и Украиной – МО РФ
0
626
22:35 23.07.2025
Контакты по позициям меморандумов РФ и Украины будут продолжены - Мединский
0
573
22:20 23.07.2025
Мединский рассказал, что Россия предложила Украине во время третьего раунда переговоров в Стамбуле
0
678
22:15 23.07.2025
Новый обмен пленными между РФ и Украиной составит не менее 1200 человек - Мединский
0
609
21:43 23.07.2025
РФ и Украина договорились об обмене военными и гражданскими лицами - ТАСС
0
578
20:50 23.07.2025
В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины
0
630

Возврат к списку