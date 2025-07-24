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Politico назвала руководство Украины коварным и разрушительным врагом своей страны

11:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отход Киева от демократических принципов после разгрома двух ключевых антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины — привлек внимание всего мира. Украина подвергается нападкам со всех сторон, однако, возможно, еще одним «коварным и разрушительным внутренним врагом является собственное полуавтократическое руководство страны», отмечает газета Politico.

Именно об этом, по данным издания, «уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны». Кроме того, оно «запугивает критиков, пытаясь заставить их замолчать с помощью крикливых кампаний или называя их российскими марионетками».

«Это логическая кульминация закручивания гаек внутри страны», — приводит издание слова критиков нынешнего режима, в том числе лиц, в недавнем прошлом занимавших высокие посты в правительстве.

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