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39% родителей рассматривают только бюджетные места в вузах для своих детей — опрос

10:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети родителей абитуриентов вузов рассчитывают исключительно на бюджетные места для своего ребенка. При этом каждый второй готов платить за обучение, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 8 по 21 июля 2025 года, в нем приняли участие жители 220 населенных пунктов разных округов России. Размер выборки составил тысячу родителей абитуриентов вузов.

«39% родителей рассматривают для своих детей только бюджетные места в вузах, 48% готовы платить, если не получится поступить на бюджет, еще 9% сразу настраиваются исключительно на платное обучение», — говорится в итогах исследования.

Аналитики также отметили, что родители абитуриентов при выборе вуза в первую очередь ориентируются на его места в рейтингах и стоимость обучения (по 36%). Каждый третий учитывает отзывы (33%). Среди других важных факторов: перечень предметов ЕГЭ для поступления (31%), квалификация преподавателей (30%) и количество бюджетных мест (29%). Каждый восьмой родитель (13%) не принимает участие в выборе вуза для ребенка, сказано в результатах опроса.

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