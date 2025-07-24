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НОВОСТИ

Найдено место крушения пропавшего в Амурской области Ан-24

10:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Место крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия», — сказали в ведомстве.

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