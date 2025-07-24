2 человека погибли, еще 11 пострадали при атаке ВСУ ночью на Краснодарский край
11:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека, по уточненным данным, стали жертвами атаки ВСУ на Краснодарский край, еще 11 пострадали, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла, еще одна пострадала.
«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений <…>. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», — говорится в сообщении.
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