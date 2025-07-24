Взаимодействие Китая и РФ не должно подвергаться чьему-либо воздействию — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие между Китаем и РФ не должно подвергаться влиянию третьих сторон, включая Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию», — подчеркнул он на брифинге, комментируя «опасения» руководства Евросоюза по поводу активного практического сотрудничества Москвы и Пекина.