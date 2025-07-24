Киев по встрече лидеров ставит повозку впереди лошади, указал Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров двух стран еще до достижения каких-либо договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они пытаются чуть-чуть повозку поставить вперед лошади. Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом уже предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты», — сказал представитель Кремля.