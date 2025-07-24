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Конституция Филиппин не допустит возвращения американских военных баз — посол в США

13:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Манила и Вашингтон не вели конкретных обсуждений об официальном возвращении американских военных баз на Филиппины. Об этом заявил филиппинский посол в США Хосе Мануэль Ромуальдес в интервью Bloomberg TV.

«Нет, [обсуждений] не было. Мы дали понять друзьям в США, что, согласно нашей конституции, на территории Филиппин не могут быть размещены военные базы других государств», — заявил посол.

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