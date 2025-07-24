РФ высказывает Армении беспокойство по некоторым темам повестки ЕАЭС — Оверчук

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва обсуждает с Ереваном взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и высказывает обеспокоенность по некоторым вопросам. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя по просьбе представителей СМИ перспективы вступления Еревана в Евросоюз (ЕС).

«Здесь речь не идет о неизменном желании [премьера Армении Никола] Пашиняна вступить в ЕС, — отметил он, повторив формулировку вопроса журналистов. — Мы, конечно же, обсуждаем вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС. И с этой точки зрения мы обращаем внимание на то, какие решения принимаются Арменией в нормативно-правовой сфере. Есть некоторые акты правительства, которые вызывают у нас вопросы».