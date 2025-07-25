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Обломки сбитого БПЛА повредили вагон поезда на Кубани, пострадали два человека

09:05 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки БПЛА упали на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края. В результате этого был поврежден вагон пассажирского поезда, пострадали два человека, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», — написал он.

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