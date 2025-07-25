Призыв Пашиняна к захвату Армянской церкви станет стратегической ошибкой — Союз армян РФ
10:00 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к своим сторонникам собраться у Первопрестольного Эчмиадзина для фактического захвата резиденции Католикоса всех армян Гарегина II обесценивает Армянскую апостольскую церковь и станет стратегической ошибкой. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.
«Это будет его [Пашиняна] стратегическая ошибка. Он говорит, что он верующий, но если он истинно верующий человек, то он бы никогда не позволил себе и другим обесценивать церковь. Священники этой церкви были рукоположены католикосом, они крестили армян во всем мире, миллионы людей, а про них говорят, что они вне закона», — сказал Абрамян, комментируя недавно анонсированный Пашиняном призыв к своим сторонникам быть готовыми к большому «духовному собранию» на площади города Эчмиадзин, рядом с которой находится Первопрестольный Эчмиадзин.
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