0
0
167
НОВОСТИ

Крыша начальной школы обрушилась на западе Индии, по меньшей мере четыре ребенка погибли

10:05 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере четыре ребенка погибли в результате обрушения крыши здания начальной школы в северо-западном индийском штате Раджастхан. Об этом сообщило агентство ANI.

«В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика. Многие ученики получили травмы», — приводит агентство слова полицейского Амита Кумара.

Сообщается, что в результате инцидента более 60 детей могли оказаться под завалами. Ведутся спасательные работы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 25.07.2025
Конфликт Израиля и Ирана показал нехватку у США современных ракет-перехватчиков — WSJ
0
2
11:05 25.07.2025
Дефицит воды в Центральной Азии к 2050 году составит 20-30% — премьер Киргизии
0
52
11:00 25.07.2025
В четырех регионах РФ задержаны соучастники украинских кол-центров — ФСБ
0
74
10:32 25.07.2025
США отвергли инициативу Макрона о признании Палестины — Рубио
0
136
10:20 25.07.2025
В России восстанавливается больше лесов, чем погибает — Мишустин
0
151
10:00 25.07.2025
Призыв Пашиняна к захвату Армянской церкви станет стратегической ошибкой — Союз армян РФ
0
183
09:32 25.07.2025
Израиль осуждает признание Палестины Францией, считает это наградой за террор — Нетаньяху
0
200
09:20 25.07.2025
В РФ обрабатывается уже больше половины отходов — Мишустин
0
224
09:05 25.07.2025
Обломки сбитого БПЛА повредили вагон поезда на Кубани, пострадали два человека
0
235
09:00 25.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских БПЛА над регионами России
0
257

Возврат к списку