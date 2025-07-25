Крыша начальной школы обрушилась на западе Индии, по меньшей мере четыре ребенка погибли
10:05 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере четыре ребенка погибли в результате обрушения крыши здания начальной школы в северо-западном индийском штате Раджастхан. Об этом сообщило агентство ANI.
«В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика. Многие ученики получили травмы», — приводит агентство слова полицейского Амита Кумара.
Сообщается, что в результате инцидента более 60 детей могли оказаться под завалами. Ведутся спасательные работы.
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