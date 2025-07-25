США отвергли инициативу Макрона о признании Палестины — Рубио
10:32 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не поддержали Францию в ее намерении признать Государство Палестина, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«США решительно отвергают план [президента Франции Эмманюэля] Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН», — написал он на своей странице в социальной сети X. Госсекретарь назвал решение Парижа безрассудным и добавил, что оно «лишь служит пропаганде ХАМАС» и является «пощечиной жертвам [случившегося в Израиле] 7 октября [2023 года]».
Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
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