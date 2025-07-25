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В четырех регионах РФ задержаны соучастники украинских кол-центров — ФСБ

11:00 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали на территории четырех регионов России соучастников мошеннических кол-центров Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан РФ», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, участники группы с помощью украинских кол-центров на систематической основе вымогали у российских граждан денежные средства в особо крупном размере, в качестве пособников привлекались граждане из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.

«Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 млн рублей», — отметили в ФСБ.

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