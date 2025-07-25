0
0
149
НОВОСТИ

При взрыве газа в жилом доме в Саратове погибли три человека

12:00 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, по предварительным данным, стали жертвами взрыва газа и последующего обрушения в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщили ТАСС в оперативных службах. «По предварительным данным, погибли три человека», — сказал собеседник агентства.

Торец жилого дома с 10-го по 1-й этаж разрушен в результате взрыва газа в Саратове. «Произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж», — сказал собеседник агентства. Всего в доме 10 этажей.

Под завалами могут быть люди. На место прибыли спасатели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 25.07.2025
Украине отведена роль буферного государства между Западом и РФ — Орбан
0
0
12:32 25.07.2025
Ученые фиксируют повышение концентрации трифторуксусной кислоты в осадках — Nature
0
87
12:20 25.07.2025
Киргизия передала Республике Алтай трех снежных барсов для укрепления популяции
0
112
12:05 25.07.2025
США выделили Польше $4 млрд военных кредитов
0
153
11:32 25.07.2025
Россия в I полугодии 2025 года увеличила экспорт водки более чем на треть
0
187
11:20 25.07.2025
Конфликт Израиля и Ирана показал нехватку у США современных ракет-перехватчиков — WSJ
0
198
11:05 25.07.2025
Дефицит воды в Центральной Азии к 2050 году составит 20-30% — премьер Киргизии
0
215
11:00 25.07.2025
В четырех регионах РФ задержаны соучастники украинских кол-центров — ФСБ
0
228
10:32 25.07.2025
США отвергли инициативу Макрона о признании Палестины — Рубио
0
260
10:20 25.07.2025
В России восстанавливается больше лесов, чем погибает — Мишустин
0
255

Возврат к списку