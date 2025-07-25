При взрыве газа в жилом доме в Саратове погибли три человека

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, по предварительным данным, стали жертвами взрыва газа и последующего обрушения в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщили ТАСС в оперативных службах. «По предварительным данным, погибли три человека», — сказал собеседник агентства.

Торец жилого дома с 10-го по 1-й этаж разрушен в результате взрыва газа в Саратове. «Произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж», — сказал собеседник агентства. Всего в доме 10 этажей.

Под завалами могут быть люди. На место прибыли спасатели.