Киргизия передала Республике Алтай трех снежных барсов для укрепления популяции
12:20 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киргизская сторона передала российской Республике Алтай трех снежных барсов для восстановления и укрепления популяции. Об этом заявил в Горно-Алтайске глава киргизского кабинета министров Адылбек Касымалиев на пленарном заседании Международной экологической конференции.
«В центр „Снежный барс“ Республики Алтай были переданы три особи снежного барса в качестве важного шага в деле реинтродукции и укрепления популяции. Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона», — сказал он.
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