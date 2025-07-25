Киргизия передала Республике Алтай трех снежных барсов для укрепления популяции

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизская сторона передала российской Республике Алтай трех снежных барсов для восстановления и укрепления популяции. Об этом заявил в Горно-Алтайске глава киргизского кабинета министров Адылбек Касымалиев на пленарном заседании Международной экологической конференции.

«В центр „Снежный барс“ Республики Алтай были переданы три особи снежного барса в качестве важного шага в деле реинтродукции и укрепления популяции. Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона», — сказал он.