Меморандумы РФ и Украины противоположны, их нельзя сблизить в одночасье — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проекты меморандумов России и Украины являются диаметрально противоположными, сблизить позиции стран по урегулированию в короткие сроки не получится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми [стороны] обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.