Протесты против размещения нелегалов в отелях охватывают Великобританию

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты против практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах начинают охватывать всю Великобританию. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, 26 июля акции протеста прошли в Норидже в восточной Англии. Сотни человек с британскими флагами собрались у одного из отелей, где находились нелегальные мигранты, требуя его закрытия. Аналогичные протесты состоялись в Лидсе, Ноттингемшире, Саутгемптоне (Хэмпшир). Как говорится в статье, в некоторых случаях к протестующим пытались приблизиться группы, выступающие за защиту мигрантов, но их отводила в сторону полиция, чтобы избежать столкновений.

The Daily Telegraph сообщает, что новые акции протеста запланированы на воскресенье в Борнмуте (Дорсет) и Саутгемптоне на юге страны, Саттон-ин-Эшфилде (Ноттингемшир), Вулвергемптоне (Западный Мидлендс), Олтрингеме (Большой Манчестер) и Эппинге (Эссекс).

По официальным данным МВД Великобритании, которые приводит газета, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов.