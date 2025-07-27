Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня
09:40 27.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своих соцсетях после состоявшегося накануне вечером телефонного разговора с Трампом.
По его словам, американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с человеческими жертвами конфликта и подтвердил свою приверженность миру. «Он не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон», — написал Хун Манет, отметив, что президент США имеет опыт посредничества в мирных усилиях по всему миру.
Трамп после разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем сообщил Хун Манету, что правительство Таиланда также согласилось с предложением о прекращении огня.
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