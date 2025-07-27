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Падение обломков дрона в Волгоградской области привело к задержкам шести пассажирских поездов

11:05 27.07.2025 Источник: Интерфакс

Расписание движения шести пассажирских поездов скорректировано в связи с падением обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога в своем телеграм-канале.

"В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются несколько пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

В частности, более чем на 2 часа задержаны поезда №452 Адлер - Ижевск и № 524 Адлер-Екатеринбург, на более 3 часа - №531 Киров- Адлер, на более 1,5 часов - №358 Имеретинской Курорт-Уфа, на более 1 часа - №254 Новороссийск-Уфа и №252 Новороссийск-Уфа. Отмечается, что возможна задержка еще трех поездов.

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