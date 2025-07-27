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В Саратове спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в жилом доме

18:20 27.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты завершили поисково-спасательные работы в доме в Саратове, где произошел взрыв газа и обрушение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«По состоянию на 19:00 (18:00 мск — прим. ТАСС), поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены. В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Бусаргин.

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