Выплавка стали в РФ в I полугодии снизилась на 4,8% — Минпромторг

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Минпромторг России в своей работе пользуется данными официальной статистики Росстата, в соответствии с которой выплавка стали уменьшилась на 4,8% в сравнении с I полугодием 2024 года», — сказали там.