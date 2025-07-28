0
0
59
НОВОСТИ

Выплавка стали в РФ в I полугодии снизилась на 4,8% — Минпромторг

09:05 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Минпромторг России в своей работе пользуется данными официальной статистики Росстата, в соответствии с которой выплавка стали уменьшилась на 4,8% в сравнении с I полугодием 2024 года», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 28.07.2025
В Британии число пользователей VPN выросло на 1000% после ужесточения контроля
0
2
09:00 28.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над регионами РФ
0
71
21:10 27.07.2025
Европа собирается купить у США «огромное количество военной техники» - Трамп
0
710
18:20 27.07.2025
В Саратове спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в жилом доме
0
696
17:40 27.07.2025
Путин отметил работу моряков фрегата "Адмирал Григорович", отразивших ночью атаку дронов прямо из Кронштадта
0
813
17:20 27.07.2025
Прямой авиарейс Москва – Пхеньян будет пока совершаться раз в месяц
0
728
11:05 27.07.2025
Падение обломков дрона в Волгоградской области привело к задержкам шести пассажирских поездов
0
937
09:40 27.07.2025
Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня
0
921
09:30 27.07.2025
В результате атаки дронов в Волгоградской области нарушено питание контактной сети ж/д
0
905
09:20 27.07.2025
Воздух в Москве в воскресенье 27 июля может прогреться до +29С
0
903

Возврат к списку