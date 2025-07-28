Выплавка стали в РФ в I полугодии снизилась на 4,8% — Минпромторг
09:05 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Минпромторг России в своей работе пользуется данными официальной статистики Росстата, в соответствии с которой выплавка стали уменьшилась на 4,8% в сравнении с I полугодием 2024 года», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:20 28.07.2025
- В Британии число пользователей VPN выросло на 1000% после ужесточения контроля
- 09:00 28.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над регионами РФ
- 21:10 27.07.2025
- Европа собирается купить у США «огромное количество военной техники» - Трамп
- 18:20 27.07.2025
- В Саратове спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в жилом доме
- 17:40 27.07.2025
- Путин отметил работу моряков фрегата "Адмирал Григорович", отразивших ночью атаку дронов прямо из Кронштадта
- 17:20 27.07.2025
- Прямой авиарейс Москва – Пхеньян будет пока совершаться раз в месяц
- 11:05 27.07.2025
- Падение обломков дрона в Волгоградской области привело к задержкам шести пассажирских поездов
- 09:40 27.07.2025
- Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня
- 09:30 27.07.2025
- В результате атаки дронов в Волгоградской области нарушено питание контактной сети ж/д
- 09:20 27.07.2025
- Воздух в Москве в воскресенье 27 июля может прогреться до +29С
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать